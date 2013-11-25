«Агротон» просит повторной реструктуризации задолженности

Агрохолдинг “Агротон” в связи с невозможностью обслуживать свои обязательства просит держателей нот на 50 млн долл. реструктуризировать повторно уже реструктуризированную в августе 2013 года задолженность по ценным бумагам, сообщила компания в биржевом сообщении.

Согласно сообщению, “Агротон” заявляет, что в связи со снижением операционных результатов у компании недостаточно средств для выплаты очередного 8% купона по евробондам.

По данным холдинга, “Агротон” рассматривает дополнительные поправки по некоторым из условий выпуска облигаций в связи с невозможностью получения наличных средств с денежного счета в Банке Кипра. По данным компании, “Агротон” имеет счет в банке на около 4,5 млн долл. США.

“В настоящее время, компания открыла второй денежный счет в банке, расположенном в Германии”, - говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг сообщил, что на деятельность компании отразились неблагоприятные погодные условия текущего года, из-за которых был снижен прогноз урожая озимой пшеницы в 2014 году, а также снизились цены на основные культуры в 2013 году по сравнению с показателями прошлого года.

В частности, по данным компании, в этом году "Агротон" сократил урожай пшеницы более чем на четверть – до 102 тыс. тонн, подсолнечника – почти в два раза - до 36,9 тыс. тонн. Кроме того, в 2013-2014 маркетинговом году “Агротон” не выполнил планов по севу озимой пшеницы из-за затяжных дождей в сентябре-октябре. Посевные площади под этой культурой составили 38 тыс. га, ее ожидаемая урожайность – 2,5 тонн/га.

«В результате вышесказанного, компания в настоящее время рассматривает необходимость дополнительных изменений в некоторые условиях нот, в том числе сроков, относящихся к уплате процентов», - сообщила компания.

Акции компании на закрытии сегодняшних торгов на Варшавской фондовой бирже стоили около 2 злотых, что на 3,5% меньше, чем вчера, но выше достигнутого в апреле текущего года исторического минимума на уровне около 1 злотый (1 долл. = 3,1 злотых).

На сегодняшней сессии после публикации информации о повторной просьбе реструктуризации задолженности бумаги дешевели более чем на 5%.

В ходе сегодняшних торгов инвесторы купили-продали около 230 тыс. акций на сумму 160 тыс. долл.

"Агротон", который на конец июня текущего года оценивал все свои активы в 190 млн долл., стоил по итогам сегодняшних торгов около 16 млн долл.

C момента дебюта компании на публичном рынке в ноябре 2010 года ее акции дороже всего стоили в начале 2011 года - около 45 злотых за штуку в сравнении с около 30 злотыми на закрытии в первый день торгов.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в январе-июне 2013 года получил 223 тыс. долл. чистого убытка по сравнению с 30,49 млн долл. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в І полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несущественно сократилась – на 1,4%, до 40,77 млн долл. Валовая прибыль агрохолдинга снизилась более чем в 3,5 раза – до 9,95 млн долл., а операционная прибыль уменьшилась в 8,7 раза – до 4,09 млн долл.