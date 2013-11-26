Международный фонд сельхозразвития выделит Узбекистану кредит в 22 млн долл.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) в 2014 году выделит правительству Узбекистана кредит в размере 22 миллиона долларов на развитие плодоовощного сектора, сообщил РИА Новости во вторник представитель министерства сельского и водного хозяйства республики.

"Между фондом и правительством подписан меморандум, прорабатываются условия выделения средств в начале 2014 года", - сказал представитель. Средства IFAD будут рефинансированы через узбекские банки и выделены фермерским хозяйствам для развития плодоовощеводства в Сурхандарьинской области на юге страны.

Узбекистан присоединился к IFAD в апреле 2010 года. Фонд, который входит в структуру ООН, предоставляет финансовые ресурсы развивающимся странам на льготных условиях для развития сельского хозяйства с целью увеличить производство продовольствия. В частности, фонд предоставляет беспроцентные льготные займы сроком до 50 лет.

К настоящему времени Узбекистан привлек в сельскохозяйственный сектор около 900 миллионов долларов на инфраструктурные и институциональные проекты за счет займов и грантов международных финансовых институтов - Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития.

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