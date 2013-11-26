Цены на российскую пшеницу слишком высоки по сравнению с мировым рынком - SovEcon

Экспортная стоимость российской пшеницы существенно увеличилась за последнюю неделю и остается достаточно высокой по сравнению с мировыми ценами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Business Recorder.

Аналитики ожидают снижения стоимости, несмотря на неожиданный выигрыш Россией египетского тендера. На прошлой неделе Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, купил 120 тысяч тонн российской пшеницы.

«Несмотря на неожиданный успех с египетским тендером, на наш взгляд, российские цены на пшеницу слишком высоки по сравнению с мировым рынком. Мы ожидаем стабилизации цен и в некоторых случаях, возможно, их падения на рынке», - говорится в аналитической записке SovEcon.

Ожидается, что в текущем маркетинговом году Россия экспортирует около 20 млн тонн зерна, в том числе 10,5 млн тонн пшеницы. В октябре страна экспортировала 2,6 млн тонн зерна, в том числе 1,8 млн тонн пшеницы.

Читайте также:

Цены на зерно в России могут возрасти на 5-8%

Украина не уступает по показателям урожайности США и странам ЕС - Янукович

Украина с начала маркетингового года экспортировала 12,8 млн тонн зерновых