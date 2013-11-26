Украина и Беларусь подписали дорожную карту развития в сфере с/х машиностроения

Минск. Министерство промышленности Беларуси и три министерства Украины – аграрной политики и продовольствия, экономического развития и торговли, а также промышленной политики - подписали Дорожную карту развития сотрудничества между Беларусью и Украиной до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленности Беларуси, документ включает направления сотрудничества, нацеленные на расширение производственной кооперации в сфере сельскохозяйственного машиностроения. Реализовать намеченное запланировано в течение 2013-2015 годов.

«Дорожной картой развития двустороннего сотрудничества предусмотрена активизация взаимодействия между белорусскими и украинскими компаниями как в рамках уже действующих в Украине совместных предприятий и производств, так и в свете перспективных планов по расширению сотрудничества в этом направлении», - отметили в пресс-службе.

В части, касающейся совместной деятельности Минского тракторного завода и его партнеров на украинском рынке сбыта – компаний «Укр-автозапчасть» и «Техноторг-Дон», представителям сторон поручено в ближайшее время подготовить согласованную производственную программу, рассчитанную до 2015 года и предусматривающую увеличение выпуска совместно производимой тракторной техники.

«Кроме того, необходимо решить вопрос увеличения локализации совместных производств в соответствии с действующим украинским законодательством и производственными возможностями местных промышленных предприятий», - подчеркнули в Минпроме Беларуси.

В пресс-службе отметили, что одним из новых направлений сотрудничества МТЗ с украинской стороной может стать создание новых сборочных предприятий на территории Украины.

«До конца нынешнего года на предприятии будут рассмотрены предложения украинских потенциальных партнеров, заинтересованных в развитии сотрудничества с МТЗ в сфере промышленной кооперации», - подчеркнули в Минпроме Беларуси.