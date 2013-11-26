Разговоры о катастрофе на аграрном рынке без ассоциации с ЕС – ложь, заявляют в Минагропроде

В случае неподписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом украинский агропромышленный комплекс потеряет ряд привилегий, однако никакой катастрофы на рынке не произойдет, сказал УНИАН первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Ассоциация дает нам квоту на беспошлинную поставку, к примеру, 950 тыс. тонн пшеницы и 600 тыс. тонн кукурузы. Это, конечно, жалко потерять, потому что это плюс к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Но разговоры о том, что у нас будет катастрофа в зерновой отрасли, если мы не подпишем ассоциацию с ЕС, - вранье», - сказал Бисюк.

По его словам, Украина успешно сотрудничает с ЕС в сфере торговли зерном и, в любом случае, этот рынок остается важным для страны. Однако Бисюк подчеркнул, что для украинского АПК важны все рынки и выделять какой-то из них не стоит.

«Для аграрного сектора все рынки важны, будь-то Африка, Азия, Дальний Восток, Европа или Таможенный Союз», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, потеря рынка Европейского Союза, в случае введения санкций для Украины со стороны ЕС, приведет к краху отечественного агропромышленного комплекса.

21 ноября, за неделю до начала саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство Украины объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию договора, что вызвало массовые протесты со стороны украинцев во многих городах Украины.

Справка УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 61,5 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна для рынка ЕС. В 2012/2013 МГ экспорт зерновых в ЕС составил 38% украинских поставок зерна на внешние рынки.