Производство пива в Украине в 2013 году сократится минимум на 10% - «Укрпиво»

Производство пива в Украине в 2013 году сократится не менее чем на 10% по сравнению с прошлым годом, или до 270 млн дал, прогнозирует профильная ассоциация «Укрпиво».

«В лучшем случае, в этом году пивная отрасль упадет на 10% по сравнению с 2012 годом», - сказал УНИАН исполнительный директор ассоциации Игорь Товкач.

По его словам, сокращение производства, в частности, связано со снижением потребления пива населением, неблагоприятной погодой в начале осени и ростом теневого рынка алкоголя.

Исходя из этого, Товкач считает необходимым на государственном уровне заняться проблемой падения рынка пива, а также разработать алкогольную и акцизную политику, на которую могли бы ориентироваться инвесторы.

«Если сегодня власти срочно не предпримут шаги для того, чтобы разобраться, почему происходит сокращение рынка и что нужно сделать, чтобы рынок воспрял, то, как минимум, до апреля следующего года три крупнейших производителя пива Украины смогут загрузить свои мощности только на 20-25%», - сказал Товкач.

«Для четкого понимания менеджментом компаний, каким образом лучше оптимизировать производство, крайне необходимо дать четкий сигнал инвесторам, каким образом ситуация будет развиваться дальше», - добавил он.

Он подчеркнул, что если власти останутся безучастными по отношению к рынку пива, то Украина вполне может повторить негативный опыт России, где за последние 3 года производство пива сократилось на 18% и были закрыты 7 заводов.

«В России крупные производители пошли по пути закрытия заводов. А с 1 января 2014 года закроется один из самых современных заводов в Москве, который построила компания Anadolu Efes. И этот сценарий очень реалистичен для Украины. Об этом уже предупреждали высшие менеджеры и «Сан ИнБев», и «Карлсберг», - сказал Товкач.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, украинские пивовары в январе-октябре 2013 года произвели 239 млн декалитров пива, что на 7,5% меньше аналогичного показателя прошлого года.