Украинские молочники говорят, что у них больше перспектив на рынках Евросоюза, чем ТС

Украинские производители молока и молочной продукции имеют большие перспективы на рынках стран Европейского Союза, чем на рынках Таможенного союза, сказал в комментарии УНИАН президент Ассоциации производителей молока Андрей Дыкун.

«Для ЕС вопрос молока очень проблематичный и дорогостоящий, поэтому, когда украинское сырье будет соответствовать всем стандартам европейского качества, мы сможет существенно посоревноваться со своими коллегами за потребителя в ЕС. Хотя традиционными все же остаются страны СНГ», - сказал он.

При этом Дыкун отметил, что на сегодняшний день украинские производители молока имеют большой рынок сбыта в России.

«Почти 80% украинской молочной продукции идет именно в эту страну (Россию - УНИАН). Наибольшую долю в экспорте молочной продукции составляют сыры. Все мы хорошо помним, как Таможенная служба РФ 14 августа 2013 года включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, и поэтому неудивительно, что переработчики делают все возможное, чтобы диверсифицировать и расширить рынки для поставок своей продукции. Одним из таких рынков в перспективе должна стать Европа, так как она заинтересована в украинском сырье», - высказал свое мнение президент ассоциации.

Дыкун также отметил, что в случае присоединения Украины к Таможенному союзу украинская молочная отрасль будет иметь «зеленый коридор» для сыров, но только в краткосрочной перспективе.

«Если вступим в Таможенный союз, то на первых порах будем иметь, конечно, зеленый коридор для наших сыров... Но выгодно будет только в краткосрочной перспективе. Если же думать о развитии отрасли и экономики страны - нужно мыслить масштабнее и развивать отношения с ЕС, так как там очень большой рынок», - сказал Дыкун. По его словам, Россия на сегодняшний день активно наращивает, а Беларусь уже имеет мощное молочное производство, реализующее продукцию по более низким ценам.

«Поэтому со стороны стратегического развития для Украины перспективнее ЕС. В конечном варианте в выигрыше будет украинский потребитель, который получит качественную продукцию по умеренной цене», - подчеркнул президент Ассоциации производителей молока.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября, за неделю до начала саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство Украины объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию договора.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, потеря рынка Европейского Союза, в случае введения санкций для Украины со стороны ЕС, негативно отразится на отечественном аграрно-промышленном комплексе.