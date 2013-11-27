Казахстан завершил уборочную, собрав 20,9 млн тонн зерна в бункерном весе

Казахстан, входящий в число крупнейших мировых экспортеров зерна, завершил уборочную, собрав, по предварительным данным, почти 21 миллион тонн зерна в валовом весе, сообщил в среду вице-министр сельского хозяйства республики Муслим Умирьяев.

«Предварительные данные, в валовом весе 20,9 миллиона тонн собрано», - сказал Умирьяев журналистам в кулуарах Центрально-Азиатской научно-практической конференции «Состояние и проблемы сектора производства пшеницы в условиях изменения климата» в Астане, передает РИА "Новости".

По его словам, окончательные данные будут в конце декабря, после того как соответствующие сведения опубликуют органы статистики.

Ранее Умирьяев заявлял, что урожай зерна в 2013 году в Казахстане составит 18,5-19 миллионов тонн в чистом весе, экспортный потенциал - 9,0-9,5 миллиона тонн.

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