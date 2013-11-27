Украина ждет от России конкретных действий в отношении Roshen

Министерство аграрной политики Украины пока не видит конкретных действий со стороны Россельхознадзора по возвращению на рынок Российской Федерации продукции кондитерской корпорации Roshen, которая экспортируется с Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

«Пока ожидаем (конкретных действий - УНИАН), посмотрим, что такое постепенно», - сказал Присяжнюк.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня российская сторона так и не выдвинула конкретных претензий и замечаний по поводу качества продукции Roshen.

«Официальных документов нет. И по возвращению продукции Roshen (на рынок РФ - УНИАН), мы также ничего не получали», - сказал Присяжнюк.

Он отметил, что переговоры по вопросу разрешения проблем с экспортом компании Roshen в Россию происходят в телефонном режиме.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что украинская кондитерская корпорация Roshen сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

Об этом было договорено по итогам встречи с председателем Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей в рамках подписанного 14 сентября 2012 года меморандума о взаимопонимании между Роспотребнадзором и Госпотребинспекцией Украины о сотрудничестве в области защиты прав потребителей. В рамках данного меморандума рассмотрен вопрос о качестве и безопасности продукции корпорации Roshen.

«В рамках достигнутых договоренностей Госпотребинспекцией Украины будут приняты меры по приведению нормативной документации в соответствие с современными требованиями, обеспечению лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях, что позволит начать процедуру поэтапного возобновления поставок продукции фабрик кондитерской корпорации Roshen на российский рынок», - говорится в релизе ведомства.

Сообщается, что достигнута договоренность о проведении совместных консультаций по вопросам обеспечения качества и безопасности продукции украинских производителей с выездом российских экспертов в Украину.

Напомним, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.