Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что украинские аграрии в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) поставят на внешние рынки 32,5 млн тонн зерновых, тогда как ранее министерство прогнозировало экспорт зерна на уровне 30 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«В этом году Украина будет иметь второе место в мире по экспорту зерновых. Это будет где-то 32,5 млн тонн», - сказал Бисюк.

При этом он отметил, что валовой сбор зерновых в стране составит 61,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод ожидал экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Ранее прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составлял около 60 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.