Milkiland планирует поставлять в Россию сыры с польского завода «Островия»

Крупный производитель молочной продукции - группа компаний Milkiland с активами в Украине, России и Польше с 2014 года намерена начать экспорт сыров с принадлежащего ей польского завода «Островия» в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель службы по связям с инвесторами группы Сергей Трифонов.

«Мы сейчас находимся в переговорах с «Россельхознадзором» о получении разрешения на экспорт (сыров — УНИАН) на российский рынок нашего польского завода», - сказал Трифонов.

По его словам, это позволит компании диверсифицировать экспортные поставки, однако он не уточнил, какой объем продукции Milkiland планирует поставить с «Островии» в Россию в 2014 году.

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Кроме того, Трифонов сообщил, что Milkiland разрабатывает производственную линейку на недавно приобретенном заводе «Рыльский сыродел» (Россия). В частности, компания рассматривает возможность производства на нем мягких сыров.

Как сообщал УНИАН, Milkiland приобрел находящийся в центральной Польше завод "Островия" в начале августа 2012 года за 12 млн евро. Завод способен, в частности, ежегодно производить 15 тыс. тонн твердых сыров, а также йогуртов и обработанного молока.

Компания заявила о планах вывести купленный завод на плановые мощности по переработке в 2013-2014 году, инвестировав в него еще около 8 млн евро.

Справка УНИАН. Основанная в 1994 году Milkiland, которая также владеет 10 заводами в Украине и "Останкинским молочным комбинатом" в Москве ежегодной мощностью по переработке более 1,1 млн тонн молока, за первую половину 2012 года получила 6,3 млн евро чистой прибыли, что на 6,4% меньше показателей за аналогичный период 2011 года.