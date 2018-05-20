Кто заработает на рекордном урожае

В Украине завершается уборка рекордного за время независимости урожая. По оценкам Минагропрода, в этом году страна соберет 61,5 млн тонн зерновых. Но сельхозпроизводителям, скорее всего, не стоит рассчитывать на небывалую прибыль. Кто же будет в выигрыше?

Прогнозы оправдались

В июле, когда украинское зерно нового урожая только начало поступать на рынок, ряд экспертов сразу заговорили о том, что большой прибыли аграриям в этом году не видать. Причина - цены на зерновые на мировом рынке значительно снизились по сравнению с прошлым годом. Этому способствовал прогноз, согласно которому, общее производство зерновых в мире в текущем году будет внушающим и дефицит явно не предвидится.

Сегодня, когда урожай в Украине практически убран, ситуация с ценами не изменилась - они остались ниже прошлогодних. В результате, рентабельность тоже поползла вниз. В особенности это касается облюбованной аграриями кукурузы. Неплохо заработав на ней в 2012 году, когда из-за засухи в США мировое предложение этой культуры просело, а цена взлетела вверх, в текущем году украинские сельхозпроизводители бросили все силы на воплощение «хрущевской мечты». Незначительно сократив площади, но заметно поработав над урожайностью аграрии собрали небывалые для страны 30 млн тонн кукурузы. И все бы хорошо, но вот только из-за 40% падения цены на эту культуру рентабельность ее выращивания снизилась если не до минусовой отметки, то до балансирующей около нуля.

«По большинству видов зерновых и масличных в этом году у аграриев будет очень низкая прибыльность – 0-10%, а по отдельным культурам ожидается даже отрицательная рентабельность. По кукурузе, по тем ценам, которые есть сейчас – «-7%», - сообщил УНИАН генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко также признает, что заработать аграриям в этом году, особенно тем, кто занимался в основном производством кукурузы, много не удастся.

«В этом году все сельхозпроизводители, которые занимались кукурузой, пострадают, они недополучат доходов», - сказал он УНИАН.

Безусловно, наиболее сильно падение цен на зерновые ударило по мелким фермерам, так как у них нет доступа ни к дешевым финансовым ресурсам, ни к механизмам хеджирования рисков. По словам вице-президента Ассоциации частных фермеров и землевладельцев Николая Стрижака, прогорев на продаже рекордного урожая, аграрии остались без денег на проведение осенней и весенней посевных кампаний.

«Производители засеяли озимыми только половину запланированных площадей (официальная статистика говорит о 7,7 млн га из запланированных 8,2 млн га – УНИАН). Кроме того, из-за такого падения цен фермеры не знают, что сеять весной», - рассказал УНИАН Стрижак.

«Если в прошлом году сельхозпроизводители имели в среднем 30% прибыли, то в этом году они балансируют на нуле. Агрохолдинги за счет поддержки государства выскочат, а вот мелким фермерам куда сложнее», - сетует Стрижак.

Справедливости ради стоит сказать, что падение цен на урожай этого года задело и крупных игроков рынка. К примеру, ведущий производитель масложировой продукции агрохолдинг «Кернел» по результатам 2013 финансового года (июнь 2012- июль 2013) сократил чистую прибыль на 46%, что во многом связано с падением цен на зерновые и масличные.

«Мироновский хлебопродукт», крупнейший производитель курятины в стране и развивающий растениеводческий бизнес, отчитался о падении чистой прибыли на 47% за 9 месяцев 2013 года. По словам финансового директора холдинга Виктории Капелюшной, причиной этого, кроме роста себестоимости производства курятины, стало неожиданное и значительное падение цен на зерно, которое холдинг не смог компенсировать даже за счет увеличения валового сбора.

Кому цены нипочем?

Что касается других участников зернового рынка Украины, то им, в отличие от сельхозпроизводителей, повезло в этом году гораздо больше.

«Трейдеры зарабатывали, как и всегда, а может даже и больше за счет большого сбора. Собственники элеваторов тоже неплохо себя чувствуют, потому что все зерно мокрое и производителю приходится доплачивать за сушку. Выходит, что заработали многие, но не сельхозпроизводители», - отмечает Лапа.

По словам директора информационно-аналитической компании «ПроАгро» Николая Верницкого, в разные годы трейдеры зарабатывали на торговле украинским зерном 3-18 долл./тонна, поэтому проблемы с выручкой у них могли быть только во времена квотирования экспорта правительством. В этом году, если верить профильному министру Николаю Присяжнюку, никаких ограничений для рынка не будет, поэтому трейдеры могут не беспокоиться.

Кстати, Минагропрод в период максимального падения цен на зерновые призывал зерноторговцев повысить закупочные цены для сельхозпроизводителей и даже отчитывался об успешности таких переговоров. На самом деле никаких договоренностей достигнуто не было - трейдеры, не желая брать на себя функции благотворительной организации, закупают зерно, руководствуясь мировыми ценами.

«Трейдеры не могут увеличивать закупочные цены, потому что мы работаем по мировым ценам», - поясняет Клименко.

После того, как переговоры с трейдерами не увенчались успехом, Минагропрод продолжило поиск ответственных за низкие доходы аграриев. Уничижительная риторика обрушилась на элеваторы, которые вскоре взялся проверять Антимонопольный комитет на предмет завышения цен на услуги по хранению. В результате этой «охоты на ведьм» из более 700 зернохранилищ, работающих в стране, АМКУ оштрафовал аж 4 элеватора.

Если взглянуть правде в глаза, то в стране созданы все условия для того, чтобы собственники элеваторов могли неплохо зарабатывать, ведь спрос на хранение в разы превышает предложение. Сегодня в Украине сертифицированные мощности по хранению составляют 30 млн тонн. Выходит, что рекордный урожай и хранить-то негде, особенно учитывая тот факт, что никто не спешит продавать зерно, ожидая более высоких цен.

По словам, президента УЗА, для того, чтобы страна была полностью обеспечена элеваторами, их мощность должна составлять «один урожай + 15%».

«Если Украина собирает 60 млн т зерна, то должно быть элеваторов на 60 млн т плюс 9 млн т. А у нас сертифицированных элеваторов на 30 млн т, а остальное - склады и «коморы». Этот год показал, что дальше так продолжаться не может», - подчеркивает Клименко.

Потрудилась над улучшением материального состояние собственников элеваторов в этом году и погода. Дожди в сентябре и октябре повлекли за собой повышение уровня влажности зерна, а значит и рос спрос на услуги по его сушке.

«В этом году кукуруза идет с повышенной влажностью. Если в прошлом году приходилось досушивать 1-5%, то в этом году - 8-10%, а это - дополнительный заработок для элеваторов», - рассказала УНИАН аналитик зернового рынка консалтинговой компании «Украгроконсалт» Елизавета Малышко.

Единого тарифа на сушку в Украине не существует, поэтому стоимость этой услуги на разных элеваторах разнится. К примеру, корпорация «Агропродсервис» (Тернопольская обл.) берет за сушку кукурузы 18 грн/тоннопроцент, а Ольшаницкое ХПП – 21,5 грн/тоннопроцент. Естественно, что все эти издержки закладываются в закупочную стоимость зерна и делают ее еще более низкой.

Между тем, снова-таки из-за нехватки элеваторных мощностей, просушить зерно даже при наличии средств непросто.

«Сама по себе сушка является небольшой частью затрат, но трудно попасть в очередь на элеватор, когда все одновременно едут на сушку, как это было в сентябре. Кто успел, тому хорошо, а кто нет – выкладывает зерно у себя в надежде, что оно высохнет», - рассказал УНИАН финансовый директор группы компаний «Агролига» (обрабатывает более 7 тыс. га) Дмитрий Бабаев.

Пятая колонна

Однако, если все вышеперечисленные затраты являются неотъемлемой частью производственного процесса, пусть даже их стоимость и завышена, то есть и другая группа расходов, которые берут на себя сельхозпроизводители. Это - оплата различной документации: фитосанитарного и ветеринарного сертификатов, сертификата качества зерна и продуктов его переработки и т.д. Если верить Госсельхозинспекции, которая выдает сертификат качества и проводит лабораторные исследования зерна, то издержки - невелики. К примеру, получение документа для перемещения зернового груза по территории Украины с учетом определения показателей безопасности и ГМО стоит 5,5 грн/т, при экспортных операциях стоимость сертификата составляет 2,7 грн/т. Но эксперты и производители в один голос говорят о том, что для получения документации необходимо пополнить не только государственный бюджет, но и другую, «черную» кассу.

«Скрытые платежи и поборы во много раз превышают стоимость сертификата качества зерна», - говорит Верницкий.

В начале ноября УКАБ сообщила о том, что для получения злополучного сертификата качества Госсельхозинспекция требует проводить дополнительные лабораторные исследования в частной лаборатории «Независимый центр лабораторных исследований «Эталон» (г. Хмельницкий). Цена вопроса – 8-12 грн/т. Тогда ведомство не прокомментировало УНИАН это заявление, сославшись на отсутствие главы пресс-службы, без которой руководство Госсельхозинспекции с журналистами не общается.

А через несколько дней на сайте инспекции появилось обращение к СМИ, в котором ведомство просило не публиковать неправдивую и искаженную информацию, но ни слова об «Эталоне» в сообщении не было. Вопрос остался открытым.

Тем не менее, участники рынка говорят о том, что дополнительные 8 грн/т являются привычной таксой для Госсельхозинспекции, не заплатив которые документ получить, конечно, можно, но только его оформление затянется на недели.

Исходя из этого профильные ассоциации не единожды обращались в правительство и парламент с просьбой сократить количество разрешительных документов при операциях с зерном, а обязательную сертификацию зерновых грузов при внутреннем перемещении и вовсе отменить. Пока что их просьбы остаются не услышанными, не считая того, что на днях Кабмин таки соизволил вдвое удешевить фитосанитарный и ветеринарный сертификаты.

А впереди месяцы пиковых отгрузок зерна, во время которых генерируется основная часть выручки. Но только кто эту выручку получит?

Яна Брензей (УНИАН)