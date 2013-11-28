"Рошен" возобновит поставки в Россию до 1 декабря

Украинская кондитерская корпорация «Рошен», возобновит поставки своей продукции на российский рынок, приостановленные с лета текущего года с целью проведения проверок качества, до 1 декабря текущего года.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.

Он сообщил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Москву и проведения переговоров с руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзором).

«Согласно рабочей встрече и проведенному совещанию между Роспотребнадзором и Государственной инспекцией по защите прав потребителей, достигнута договоренность и найден механизм, для того, чтобы отечественные товары (украинские - УНИАН) начали поступать на российский рынок, в том числе и продукция «Рошен», - сказал Орехов.

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Кроме того, Орехов отметил, что в первой декаде следующего года в РФ возобновятся поставки молочной продукции.

По его словам, Госпотребинспекия обязалась контролировать качество поставляемых в Российскую Федерацию товаров.

«Государственная инспекция взяла на себя обязательства контролировать каждую партию продукции того или иного украинского производителя и гарантировать качество этой продукции перед Роспотребнадзором», - добавил Орехов.

Он также отметил, что в случае возникновения сомнений в качестве украинской продукции с российской стороны, будут создаваться совместные рабочие группы для проверки предприятий-производителей.

Как сообщал УНИАН, в российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что украинская кондитерская корпорация «Рошен» сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

Также сообщалось, что достигнута договоренность о проведении совместных консультаций по вопросам обеспечения качества и безопасности продукции украинских производителей с выездом российских экспертов в Украину.

При этом, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что пока не видит конкретных действий с российской стороны по возвращению на рынок РФ продукции кондитерской корпорации «Рошен».

Он также отметил, что переговоры по вопросу разрешения проблем с экспортом компании Россию происходят в телефонном режиме.

Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик «Рошен» в связи с несоответствующим качеством еще 29 июля текущего года.

В октябре Роспотребнадзор проинспектировал украинские фабрики корпорации, в результате чего заявил, что ее продукция не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации «Рошен», заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.