Европейская Бизнес Ассоциация прогнозирует производителям зерна Украины серьезные убытки

Производители зерна в Украине могут понести серьезные убытки уже в следующем маркетинговом году в случае неподписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и введения для Украины санкций и дополнительных пошлин, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

“Соответственно, в условиях рекордных урожая и прогноза экспорта зерновых из Украины, в случае введения со стороны ЕС санкций, дополнительных пошлин, сворачивания кредитных и инвестиционных программ в течение уже текущего МГ отечественные аграрии могут понести серьезные убытки”, - сообщили эксперты ЕБА.

По данным ассоциации, на сегодняшний день ЕС является одним из основных покупателей украинских зерновых, масличных культур и подсолнечного масла. При этом экспорт зерновых из Украины в страны Таможенного союза минимален.

Эксперты ЕБА считают, что подписание Соглашения об ассоциации позволит смягчить количественные, антидемпинговые и технические ограничения.

“Необходимо принимать во внимание, что Соглашение с ЕС позволит украинским сельхозпроизводителям рассчитывать не только на расширение рынков сбыта, но и приток инвестиций в транспортную инфраструктуру и логистику, а значит получить серьезный импульс для развития технологий выращивания. Это, в свою очередь, по оценкам экспертов, будет содействовать в среднесрочной перспективе увеличению объемов урожая зерновых в 2,5-3 раза”, - считают эксперты.

Кроме того, отечественные производители смогут активно экспортировать продукты переработки зерновых. “В частности, квота для украинских производителей включает не только пшеницу, но и муку – продукт с более высокой добавочной стоимостью, цена которой может быть в полтора раза выше, чем собственно зерна”, - говорится в сообщении ЕБА.

По мнению комитета зерновых и масличных культур ассоциации, в случае подписания Соглашения украинские аграрии получат, как минимум, возможность открыто экспортировать в близлежащие страны.

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, потеря рынка Европейского Союза, в случае введения санкций для Украины со стороны ЕС, приведет к краху отечественного агропромышленного комплекса.

При этом первый заместитель главы Минагропрода Иван Бисюк заявил, что в случае неподписания Соглашения об ассоциации украинский агропромышленный комплекс потеряет ряд привилегий, однако никакой катастрофы на рынке не произойдет.

21 ноября, за неделю до начала саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство Украины объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию договора, что вызвало массовые протесты со стороны украинцев во многих городах Украины.

Справка УНИАН. Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна для рынка ЕС. В 2012/2013 МГ экспорт зерновых в ЕС составил 38% украинских поставок зерна на внешние рынки.