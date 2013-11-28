KSG Agro намерена увеличить инвестиции в развитие втрое

Варшава . Украинская сельскохозяйственная компания KSG Agro планирует в 2014 году увеличить инвестиции в свое развитие втрое - до 54 млн долл. с ожидаемых по итогам текущего года 17 млн долл., сообщил генеральный директор компании Сергей Мазин в интервью польскому информационному агентству РАР.

«В этом году на инвестиции направим около 17 млн долл. Падение по сравнению с первоначальными планами (ранее планировалось вложить около 48 млн долл.) связано с переносом планов увеличения земельного банка на 2014 год. В будущем году инвестиции превысят 54 млн долл.», - сказал он.

По его словам, компания намерена вложить в свое развитие 23 млн долл. собственных средств, а еще 31 млн долл. привлечь из других источников. При этом Мазин не уточнил, каких именно.

Гендиректор KSG Agro сообщил, что большинство средств - 27,8 млн долл. - будет вложено в строительство свинофермы, 8,6 млн долл. на покупку земель, что увеличит земельный банк компании до 115 тыс. га на конец 2014 года с нынешних 96 тыс. га.

На покупку сельскохозяйственных машин компания потратит 4,5 млн долл., а на развитие систем орошения - 1,2 млн долл.

Мазин отметил, что остальные 12 млн долл. KSG Agro потратит на строительство завода для производства агропеллет из люцерны.

«Мы решили разделить нашу программу по производству пеллет на две части - энергетических и из люцерны, используемых как корм для животных. В этом году мы собрали 1 000 тон люцерны и произвели первую партию пеллет. Скоро отправим первую партию с этим продуктом одному из клиентов в Евросоюзе", - сообщил Мазин.

"В 2003 году прибыль от этой деятельности не будет большой - составит около 500 тыс. долл. Но хотим развивать эту программу в ближайшие годы, чтобы к 2016 году она генерировала 15 млн долл. чистой прибыли», - добавил он.

Мазин также сообщил, что самое позднее - в начале 2014 года начнется производство на новой фабрике энергетических пеллет, мощности которого составят 5 тыс. тонн в месяц или 60 тыс. тонн в год. (Ранее планировалось, что завод начнет работать в августе текущего года - УНИАН).

«У нас было опоздание связано с административными вопросами, но мы выполнили уже все условия в сентябре. Сейчас продолжается монтаж оборудования, чтобы производство началось в конце декабря или в начале января», - сказал гендиректор KSG Agro.

Он отметил, что сейчас компания производит пеллеты на двух меньших предприятиях мощностью 200 тонн в месяц каждое, заметив, что она продает их на европейский рынок и использует для собственных нужд.

По оценкам компании, в 2014 году этот сегмент должен обеспечить 7 млн долл. ее выручки и 2,1 млн долл. чистой прибыли.

Мазин также сообщил, что компания ожидает в будущем году получить 11,6 млн долл. от продажи свиней и поросят, а в 2015 году - 25 млн долл. Чистая прибыль от этого сегмента должна увеличится до около 3 млн. и 5-7 млн долл., соответственно.

Полная мощность свинофермы, которая, как планируется, должна поместить 240 тыс. свиней, должна обеспечить компании 50 млн долл. выручки и 10-12 млн долл. чистой прибыли.

Гендиректор также сообщил, что компания ставит целью улучшить эффективность сбора сельскохозяйственных культур. Все планируемые цели на будущий год должны позволить улучшить ее финансовые показатели, добавил он.

«Мы рассчитывает на позитивную динамику всех сегментов», - сказал Мазин.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев текущего года KSG Agro увеличила выручку в годовом выражении в 2 раза - до 37,1 млн долл. на фоне роста чистой прибыли до 11,8 млн с 10,5 млн долл. годом ранее.

В 2012 году компания получила 11,7 млн долл. чистой прибыли при выручке в 37,2 млн долл.