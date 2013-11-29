Великобритания в следующем году обезличит упаковки сигарет

Правительство Великобритании заявило о том, что примет в следующем году решение по вопросу введения стандартизированной сигаретной упаковки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Заявление было сделано через четыре месяца после того, как правительство отсрочило планы по обезличиванию сигарет, чтобы оценить преимущества данной меры в других странах. Такое решение возмутило антитабачные компании, а премьера Великобритании Дэвида Кэмерона тогда обвинили в связи с табачным лоббистами.

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Джейн Эллисон заявила ранее, что правительство введет стандартизированную упаковку для табачных изделий, если после проведения масштабного изучения вопроса будут получены достаточные основания для осуществления этой меры.

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