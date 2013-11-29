«Авангард» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 3,2%

Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» в январе-сентябре 2013 года получил 161,9 млн долл. чистой прибыли, что на 3,2% больше, чем за 9 месяцев 2013 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка холдинга за указанный период выросла на 4,7% - до 466,5 млн долл. Валовая прибыль увеличилась на 7,3% - до 186,6 млн долл., а операционная – на 2,1% - до 186,3 млн долл. Показатель EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) «Авангарда» за 9 месяцев составил 205 млн долл., что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Маржа EBITDA выросла до 43,9% с 43,5% за 9 месяцев прошлого года.

Выручка компании от продажи яиц и яичных продуктов в январе-сентябре 2013 года составила 410,1 млн долл. или 88% от общей выручки. Доходы от экспорта данной продукции за указанный период выросли на 87,3% - до 130,2 млн долл., что равно 28% выручки «Авангарда».

По словам генерального директора компании Ирины Марченко, учитывая финансовые результаты компании за 9 месяцев «Авангард» ожидает высоких результатов по итогу 2013 года.

«Эти результаты демонстрируют правильность выбранной нами стратегии. Мы увеличили производство сухих яичных продуктов, и в результате доля этого сегмента в общем объеме выручки выросла. Мы продолжаем развивать наши рынки экспорта и расширять внутренние каналы продаж. Мы ожидаем увидеть сильные результаты в 2013 году, с учетом достижений компании за первые 9 месяцев 2013», - приводятся в документе слова Марченко.

Кроме того, к концу года «Авангард» планирует увеличить объемы производства яиц и яичных продуктов, отвечая на растущий спрос на эту продукцию в зимний период в Украине. К тому же, холдинг продолжит увеличивать мощности своих птицекомплексов «Авис» и «Чернобаевское», а также до конца года намерен нарастить суточную мощность по переработке яиц на заводе «Имперово Фудс» до 10 млн шт.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» в январе-сентябре 2013 года произвел 5,118 млрд шт. яиц, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи яиц третьим лицам за указанный период сократились на 4% - до 3,742 млрд шт., а экспорт яиц вырос на 15% - до 349 млн шт. Переработка яиц «Авангардом» в январе-сентябре выросла на 59% - до 1,268 млрд шт.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».

В первом полугодии 2013 года «Авангард» увеличил чистую прибыль на 8,2% по сравнению с первым полугодием 2012 года - до 105,6 млн долл. Выручка холдинга увеличилась на 7,3% - до 304,3 млн долл., а EBITDA увеличился на 10,3% - до 134,7 млн долл. Валовая прибыль «Аванаград» за 6 месяцев выросла на 4,1% - до 118,6 млн долл., а операционная - на 6,5%, до 122 млн долл.