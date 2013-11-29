“Кернел” завершил 1-й квартал 2014 финансового года с убытком 34,7 млн долл.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине агрохолдинг «Кернел» завершил первый квартал 2014 финансового года (ФГ, июль 2013 — июнь 2014) с чистым убытком 34,72 млн долл. против чистой прибыли 37,58 млн долл. в первом квартале 2013 ФГ, сообщила компания в финансовом отчете на бирже.

По данным компании, доход агрохолдинга за указанный период составил 412,9 млн долл., что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

Валовая прибыль “Кернела” в первом квартале 2014 ФГ составила 25,8 млн долл. против 115,9 млн долл. в первом квартале 2013 ФГ. Прибыль «Кернела» от операционной деятельности составила 22,8 млн долл. против 55,6 млн долл. за первый квартал 2013 ФГ.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) сократился на 96% и составил 3 млн долл., а ее маржа составила 0,7% против 14,5% за первый квартал 2013 ФГ.

По данным компании, сокращение EBITDA связано со слабой производительностью в сельском хозяйстве за указанный период, а сокращение дохода в первом квартале 2014 ФГ компания связывает со снижением продаж подсолнечного масла и более низкими ценами на зерно и масло.

Кроме того, согласно отчету, в первом квартале 2014 ФГ агрохолдинг сократил на 23,4% - до 33,4 млн долл. производство бутилированного подсолнечного масла, при этом увеличил на 48,4% - до 229 млн долл. производство зерна.

Как сообщал УНИАН, «Кернел» в 2013 ФГ, закончившемся 30 июня, получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл.

В 2012 ФГ «Кернел» сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. с 226,3 млн долл. в предыдущем финансовом году. При этом компания увеличила выручку на 14% - до 2,157 млрд долл. EBITDA в годовом выражении выросла на 4% - до 322 млн долл., но ее маржа снизилась до 14,9% с 16,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.