В двух областях России зафиксированы новые вспышки африканской чумы

Москва. В двух областях РФ – Смоленской и Ростовской, - расположенных в непосредственной близости к территории Украины, зафиксированы новые вспышки Африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Африканская чума свиней продолжает распространяться среди диких кабанов на территории Ростовской и Смоленской областях», - говорится в сообщении.

В Ростовской области вирус АЧС выявлен при исследовании областной ветеринарной лаборатории патологического материала, отобранного от 3 павших кабанов, обнаруженных в Чертковском районе, а также кабана, добытого в Боковском районе.

Кроме этого, в Смоленской области вирус АЧС выявлен при исследовании патологического материала, отобранного от добытых в рамках регулирования численности кабанов на территории Сафоновского, Вяземского и Хиславичского районов.

Ранее АЧС на территории Хиславичского района Смоленской области, Чертковского и Боковского районов Ростовской области не регистрировалась.

В настоящее время в очагах работают специалисты госветслужб Ростовской и Смоленской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора, первоочередные мероприятия проведены.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Украина и РФ в ходе 10-го заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии договорились о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии с участием Беларуси по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС).

С начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.