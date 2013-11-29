«Кернел» продал «Астарте» Оржицкий сахарный завод за 5,1 млн долл.

Крупнейший производитель масложировой продукции агрохолдинг «Кернел» в рамках стратегии по выходу из сахарного бизнеса продал ведущему производителю сахара в Украине холдингу «Астарта» Оржицкий сахарный завод за 5,1 млн долл., говорится в финансовом отчете «Кернела».

Согласно документу, сделка была закрыта в сентябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Кернел» сообщил о намерении выйти из сахарного бизнеса, которым компания занималась с 2011 года, когда приобрела крупного производителя сахара «Сахарный Союз «Укррос». В мае холдинг продал Чертковский сахарный завод польской "дочке" немецкой компании Pfeifer&Langen, занимающейся производством сахара, за 32,5 млн долл. В августе Антимонопольный комитет Украины дал право «Астарте» приобрести Оржицкий сахарный завод. Тогда стоимость сделки не разглашалась, однако эксперты оценивали ее в 10-12 млн долл.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара. Земельный банк компании на конец 2012 года составлял 405 тыс. га.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области. Холдинг владеет 10 сахарными заводами. Земельный банк компании составляет 245 тыс. га.