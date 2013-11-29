Сотрудники Управления Миндоходов в Киеве изъяли ликероводочных изделий на 4,1 млн грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве изъяли более 170 тыс. бутылок с ликероводочными изделиями общей стоимостью 4,1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Во время обыска по уголовному производству в отношении незаконного изготовления подакцизных товаров и подделки марок акцизного налога, который проводился по решению суда в складских помещениях одного из киевских предприятий, было обнаружено и изъято более 170 тыс. бутылок с ликероводочными изделиями общей стоимостью 4 млн 100 тыс. гривень», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала года оперативники столичного ГУ Миндоходов изъяли из незаконного оборота более 184 тыс. литров спиртных напитков на общую сумму около 36 млн грн, а также прекратили деятельность пяти подпольных производств алкогольной продукции.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ГУ Миндоходов в Киеве с начала 2013 года, по состоянию на 21 октября, изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму около 18 млн грн.