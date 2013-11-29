«Мироновский хлебопродукт» намерен наращивать объемы экспорта курятины в ЕС

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» продолжит поставки мяса птицы в Европейский Союз, а в будущем будет их наращивать, несмотря на то, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не состоялось.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами и СМИ компании Анастасия Соботюк.

«Компания МХП, несмотря ни на что, продолжает экспортные поставки курятины в страны ЕС…Планы на декабрь? Наращивать объемы экспорта продукции в страны ЕС», - написала Соботюк.

Она также сообщила, что вчера, 28 ноября, в Нидерландах были растаможены две партии куриного филе весом около 37 тонн и 3 партии замороженных тушек (около 55 тонн).

«Продукция распространяется мелким дистрибуторам и переработчикам в Нидерландах, Великобритании, Франции, Дании, Германии», - отметила Соботюк.

Читайте также: ЕБРР может увеличить финансирование «Мироновского хлебопродукта» до 100 млн долл.

Как сообщал УНИАН, разрешение на экспорт продукции птицеводства в страны ЕС Украина получила 24 июля 2013 года после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

При этом право на поставку своей продукции в ЕС получили три предприятия агрохолдинга «МХП»: Мироновская птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская птицефабрика (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП за 9 месяцев т.г. поставил на внешние рынки 84,8 тыс. тонн курятины, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.