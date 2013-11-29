Украина уже собрала 62 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 29 ноября собрали 62 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 15,5 млн га (98% площадей), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составила 39,9 ц/га против 31,5 ц/га на 18 ноября 2012 года.

На сегодняшний день в стране продолжается уборка кукурузы, которая убрана на более, чем 4,6 млн га, в результате чего намолочено 28,4 млн тонн при урожайности 62,2 ц/га (в 2012 году – 46,3 ц/га).

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 29 млн тонн. Урожай зерновых в 2013 году оценивается Минагропродом в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда страна собрала 56,7 млн тонн зерновых.