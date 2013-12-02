Присяжнюк: на закупки зерна в 2014 году могут потратить до 4 млрд грн

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2014 году планирует потратить на форвардные и спотовые закупки зерновых до 4 млрд грн.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Всего на форвардные и спотовые закупки зерновых ГПЗКУ сможет выделить до 4 млрд грн», - сказал Присяжнюк.

При этом он отметил, что всего корпорация планирует закупить 2 млн тонн зерновых, из которых 1 млн тонн по форвардным контрактам и 1 млн тонн – по спотовым. Реализацию форвардной программы ГПЗКУ, по словам министра, планирует начать в феврале следующего года.

«Форвардную программу ГПЗКУ начнет в феврале 2014 г. и планирует в ходе нее закупить более 1 млн тонн зерна. Также 1 млн тонн будет закуплено по спотовым контрактам», - сказал министр.

По его словам, в основном, ГПЗКУ будет закупать кукурузу, что обусловлено условиями контракта корпорации с Экспортно-импортным банком Китая.

Как сообщал УНИАН, в этом году ГПЗКУ закупила 2,7 млн тонн зерновых по форвардным и спотовым контрактам.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года. В ближайшие годы ГПЗКУ заявляла о планах нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.