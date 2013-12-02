США может завершить сертификацию украинской пшеницы в 2014 году

Сертификация украинской пшеницы в США может завершиться в 2014 году, после чего Украина получит право на экспорт этой культуры в страну.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Убежден, что в 2014 году мы эту процедуру (сертификации пшеницы в США – УНИАН) завершим», - сказал Присяжнюк.

При этом министр подчеркнул, что экспорт пшеницы в США сегодня не является стратегической целью для Украины, однако возможность поставлять зерно на этот рынок принесет отечественному агропромышленному комплексу имиджевые выгоды.

«Понимаю, возможно, мы и никогда не будем туда поставлять зерно, но разрешение на экспорт на американский рынок - своеобразное признание», - отметил Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Присяжнюк выражал надежду на то, что Украина получит право экспортировать пшеницу и кукурузу в США уже в 2013 году.

Справка УНИАН. Товарооборот сельхозпродукции между США и Украиной в 2012 году составил более 353 млн долл., что на 54% больше, чем годом ранее.

По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина импортировала из США 3,5 млн тонн кукурузы, что на 19,6% меньше, чем в 2011 году. При этом экспорт данной культуры не осуществлялся. Между Украиной и США также практически отсутствует торговля пшеницей.

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