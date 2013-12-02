Минагропрод ведет переговоры со странами Причерноморья о создании зерновой биржи

Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры со странами Причерноморского бассейна о создании Причерноморской зерновой биржи, что, по мнению министерства, позволит украинскому рынку зерна быть менее зависимым от мировых цен.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Я не сторонник того, что аграрные биржи … становятся манипуляторами цены и играют на понижение. Но нам в одиночку с мировыми маклерами очень трудно справляться. Поэтому мы стремимся рано или поздно открыть Причерноморскую зерновую биржу», - сказал Присяжнюк.

По его словам, такая биржа может стать одним из инструментов Причерноморского зернового комитета, в том случае, если его участниками будут не только Украина, Россия и Казахстан, а и другие страны-экспортеры зерна Причерноморского бассейна.

Вместе с тем, министр не назвал сроков реализации данного проекта.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года министр Присяжнюк инициировал создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона, однако тогда речь шла о создании такой биржи совместно с Россией и Казахстаном. Реализована идея тогда не была.

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