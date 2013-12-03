Депутаты предлагают снизить акцизную ставку на плодово-ягодное вино в 6,3 раза

Народные депутаты Николай Джига, Ян Табачник, Катерина Ващук (все - фракция Партии регионов) и Михаил Апостол (фракция ВО «Батькивщина») предлагают Верховной Раде снизить акцизную ставку на плодово-ягодное вино (без добавления спирта) в 6,3 раза – до 0,5 грн/литр.

Соответствующее предложение закреплено в законопроекте №3713 «О внесении изменений в пункт 215.3 статьи 215 Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на вина плодово-ягодные», зарегистрированном 2 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что высокая ставка акцизного налога является основной причиной стагнации украинского рынка плодово-ягодного вина.

«Основным препятствием для восстановления плодово-ягодного виноделия являются непомерно высокие акцизные сборы, поэтому рынок Украины заполнен некачественной импортной продукцией с вредными искусственными наполнителями, красителями, консервантами», - сказано в документе.

В настоящее время в Украине акцизная ставка на сухое плодово-ягодное вино, согласно действующему законодательству, составляет 3,15 грн/л, на крепленое – 6,3 грн/л.

Справка УНИАН. По данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда различных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.