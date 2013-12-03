Россия сняла ограничения на поставку продукции украинской компании «Тавр-Плюс»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 2 декабря отменило ранее введенные временные ограничения на поставку в РФ говядины и свинины производства компании «Тавр-Плюс» (Донецкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

При этом Россельхознадзор оставил в силе ограничения на экспорт мяса птицы «Тавр-Плюс».

Как сообщал УНИАН, в сентябре Россельхознадзор обнаружил в мороженой говядине производства компании «Тавр-Плюс» листерию и бактерии группы кишечной палочки, после чего поставки продукции компании в РФ были ограничены. В октябре Россельхознадзор также обнаружил листерию в мясе птицы производства «Тавр-Плюс».

Справка УНИАН. Компания «Тавр-Плюс» основана в мае 2008 года на базе Артемовского мясокомбината (Донецкая обл.).