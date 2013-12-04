Продукция Roshen может вернуться на российский рынок до конца года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что продукция корпорации Roshen сможет вернуться на российский рынок уже к концу текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы ведомства Иван Бисюк журналистам перед заседанием правительства.

Он отметил, что сейчас согласовывают дату проведения повторного инспектирования РФ предприятий компании.

«Будем надеяться. У нас хорошие подвижки в этом вопросе», - сказал он, отвечая на вопрос, вероятно ли возобновление поставок в РФ до конца этого года.

Бисюк также уточнил, что вопрос урегулируют по той же схеме, что и с украинскими сырами.

«В этой схеме ничего нового нет, она стандартная: проводится инспектирование, проводится определение лабораторий, которым они будут доверять в Украине, и результатами которых они будут пользоваться для мониторинга и подтверждения», - пояснил Бисюк.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября министр аграрной политики Николай Присяжнюк заявил, что Минагропрод пока не видит конкретных действий со стороны Россельхознадзора по возвращению на рынок Российской Федерации продукции кондитерской корпорации Roshen.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня российская сторона так и не выдвинула конкретных претензий и замечаний по поводу качества продукции Roshen.

26 ноября в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что украинская кондитерская корпорация Roshen сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

Напомним, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.