«Горловский мясокомбинат» получил право экспортировать продукцию в Таможенный союз

«Горловский мясокомбинат» (Донецкая обл.), входящий в состав агрохолиднга «Бахмутский аграрный союз», в ближайшее время будет включен в перечень компаний, имеющих право поставлять свою продукцию на рынок Таможенного союза, говорится в сообщении Россельхознадзора.

«В ближайшее время «Горловский мясокомбинат» будет включен в Реестр предприятий третьих стран, аттестованных к поставкам своей продукции на территорию Таможенного союза», - сказано в сообщении.

В частности, комбинат сможет поставлять в ТС готовые мясные изделия из свинины, говядины, птицы и конины.

Справка УНИАН. Горловский мясокомбинат был основан в 1937 году. В 2004 году предприятие приобрел «Бахмутский аграрный союз». Комбинат занимается производством колбас, сосисок, паштетов, полуфабрикатов и т.п. Продукция предприятия представлена на украинском рынке торговой маркой «Щирий кум».

«Бахмутский аграрный союз» - холдинговая компания с вертикально интегрированной структурой, включающей в себя предприятия растениеводства, по производства комбикормов, животноводства, птицеводства и мясопереработки.