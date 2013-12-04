ЕБРР оформил выдачу кредита на 55 млн долл. «Мироновскому хлебопродукту»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оформил предоставление кредита на сумму 55 млн долл. крупнейшему производителю курятины в Украине агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП), тем самым увеличив финансирование компании до 100 млн долл., сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, кредитные средства будут направлены на рефинансирование текущего кредита ЕБРР и поддержку развития и расширения деятельности группы.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ЕБРР одобрил предоставление МХП кредита на сумму 55 млн долл. в конце октября.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов» и др. Земельный банк компании составляет около 280 тыс. га.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл.

МХП в январе-сентябре 2013 года получил 150 млн долл. чистой прибыли, что на 47% меньше, чем за 9 месяцев 2012 года. Выручка холдинга за указанный период выросла на 3% – до 1,078 млрд долл.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. На 1 сентября 2013 года банк выделил более 8,6 млрд. евро (11,6 млрд. долл. США) на 327 проектов в Украине.