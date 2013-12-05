Украина не планирует сдавать Китаю землю в аренду

Украина не планирует сдавать Китаю в аренду свои сельскохозяйственные земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр аграрной политики Николай Присяжнюк перед началом украино-китайского бизнес форума в Пекине.

"Я вам скажу, вообще разговор об аренде (украинской) земли китайским компаниям не идет. Ни на каком уровне", - утверждает министр.

По его словам, в ходе нынешних переговоров речь идет о финансовом сотрудничестве между Украиной и Китаем. "Мы берем некоторые финансовые ресурсы, но параллельно берем обязательства поставлять определенное количество сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

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Присяжнюк напомнил, что Украина имеет разрешение на поставку кукурузы в Китай, а сегодня будут подписаны соглашения, которые позволят поставлять в Китай также украинскую сою и пшеницу. Кроме того, на китайский рынок будет поставляться и готовая продукция, такая как, к примеру, геркулес, хлопья, сказал он.

По словам министра, это очень важные договоренности, поскольку Украина является третьей страной, которой позволено поставлять зерновые на китайский рынок.

Присяжнюк подчеркнул, что сегодня речь идет также о китайских инвестициях на реконструкцию украинской оросительной системы. Украина рассчитывает получить кредит в 2,5 мдрд долл. под 6,5% годовых на 15 лет для проведения соответствующих работ в Херсоне и Крыму, отметил он.

Как сообщали ранее СМИ, Китай намерен арендовать в Украине 3 млн га сельхозугодий сроком на 50 лет.

В частности, как писала в конце сентября китайская газета "Хуаньцю шибао", соответствующее соглашение подписано между Синьцзянским производственно-строительным корпусом и украинской компанией KGS Agro.

Земли будут использованы для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Китайская сторона берет на себя обязательства реализовать ряд ирригационных проектов.

Проблема обеспечения продовольственной безопасности является одной из ключевых для КНР. Несмотря на огромное число жителей, Китай располагает всего 9% мировой площади пахотных земель.

КНР арендует за границей около 2 млн га сельхозугодий.