Агрохолдинг «Овостар Юнион» назначил исполнительного и финансового директоров

Совет директоров одного из крупнейших производителей яиц в Украине компании «Овостар Юнион» назначил исполнительным директором Сергея Совгира, который ранее занимал аналогичную должность в группе Lauffer - ведущем производителе хлебной продукции в стране, говорится в сообщении компании.

Кроме того, на должность финансового директора «Овостар Юнион» назначена Татьяна Комарова, в прошлом работавшая финансовым директором в компании «Укрпродукт Групп» - одном из крупнейших украинских производителей масла и плавленого сыра.

Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в январе-июне 2013 года получил чистую прибыль в размере 6,7 млн долл., что на 44,6% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 19% - до 33,1 млн долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц в стране. В 2011 году «Овостар Юнион» осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».