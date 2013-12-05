Украина со следующего года начнет поставки ячменя и сои в Китай

Украина и Китай подписали протоколы фитосанитарных требований к ячменю и сое, что позволит начать поставки этих культур в Китай с 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, согласно сообщению, в 2014 году Минагропрод продолжит подготовку протоколов фитосанитарных и инспекционных требований по экспорту рапса и пшеницы из Украины в Китай.

«В следующем году продолжится подготовка протоколов фитосанитарных и инспекционных требований к экспорту рапса и пшеницы из Украины в Китай», − цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

Министр подчеркнул, что рынок Китая “очень привлекателен для Украины” с точки зрения расширения поставок зерновых и масличных.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Китай с государственным визитом. 5 декабря Янукович и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали договор о сотрудничестве между двумя государствами. По оценке Януковича, эти документы могут обеспечить Украине около 8 млрд долл. инвестиций.

В текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень. К 22 ноября уборка сои проведена на 1,3 млн га (96% площадей), собрано 2,6 млн тонн при урожайности 20,3 ц/га (16,8 ц/га).

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Янукович надеется, что Китай инвестирует в Украину более 8 млрд долл.