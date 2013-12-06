Кипрская компания продала Каневский маслосырзавод предыдущему владельцу

Компания Yratia Holdings LTD (Кипр) продала Monteforte Holding Limited (Британские Виргинские о-ва) 95,7% акций Каневского маслосырзавода (Черкасская обл.), которые приобрела у нее в ноябре 2012 года.

Об этом говорится в сообщении завода в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Таким образом, в результате продажи более 19 млн акций, пакет Yratia Holdings сократился до 0%, а пакет голосующих акций Monteforte Holding Limited вырос до 95,7%.

Справка УНИАН. Каневский маслосырзавод принадлежит корпорации "Клуб сыра", которая владеет 6 заводами по производству молочной продукции и 11 мелкими сырьевыми предприятиями.

В 2012 году Каневский маслосырзавод подучил 34,5 млн грн чистой прибыли, что на 35,3% больше, чем годом ранее. Выручка компании от реализации продукции в прошлом году сократилась на 8,6% - до 448,2 млн грн.