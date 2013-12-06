Госпредпринимательства инициирует отмену двойной сертификации зерна

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства предлагает отменить двойную сертификацию при операциях с зерном и продуктами его переработки.

Согласно сообщению ведомства, соответствующее предложение закреплено проектом постановления Кабмина «О некоторых вопросах относительно перемещения зерна и продуктов его переработки», который разработало Госпредпринимательства.

В ведомстве поясняют, что из-за необходимости получать сертификат на зерно по месту его загрузки и по месту таможенного оформления экспортных операций, увеличиваются издержки при перемещении зерновых.

«Следствием двойной сертификации является значительное подорожание транспортных и грузовых операций, сверхурочные непроизводительные затраты времени, резкий рост затрат на экспорт сельскохозяйственной продукции и в результате - давление на закупочные цены на внутреннем рынке», - сказано в сообщении Госпредпринимательства.

Проект постановления Кабмина, разработанный Госпредпринимательством, предполагает определение требований к оформлению одного сертификата качества зерна и продуктов его переработки на партию товара, независимо от количества транспортных средств, в которые она загружена. В случае, если партия товаров перевозится несколькими транспортными средствами, они должны сопровождаться копией такого сертификата. В связи с этим в проекте постановления уточняется термин «партия товара».

Кроме того, документ предусматривает инспектирование зерна по заявлению заказчика на рейде порта.

Принятие подготовленного постановления, по мнению Госпредпринимательства, позволит оптимизировать процедуры и расходы субъектов хозяйствования при перемещении по территории Украины и при экспортно-импортных операциях зерна и продуктов его переработки.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках.

21 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.