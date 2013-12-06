Луганская область усиливает защиту против африканской чумы свиней из России

Государственные органы в Луганской области намерены усилить защитные меры по предотвращению заражения скота африканской чумой свиней (АЧС) в регионе из-за выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия), сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Необходимо усилить противоэпизоотический контроль, так как ситуация с африканской чумой свиней обострилась: на территории Ростовской области Российской Федерации зафиксировано 3 случая падежа диких кабанов в 4-9 км от границы с нашей областью», – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Эдуарда Лозовского.

В связи с этим, в области планируют ужесточить ответственность фермеров и владельцев личных подворий за укрытие или несвоевременное информирование о фактах падежа скота в их хозяйствах, а также закрыть все скотомогильники и заменить их крематорами для сжигания останков павших животных. Кроме того, планируется установить крематоры на 9-ти пунктах перехода через российско-украинскую границу для утилизации конфискованных запрещенных для ввоза в Украину пищевых продуктов.

В области также решили обеспечить приграничные пешеходные и автомобильные пункты перехода дополнительными дезинфицирующими средствами и оборудовать дезбарьеры.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай был обнаружен в селе Камышеватка Запорожской области.

Кроме того, в мае т.г. Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.