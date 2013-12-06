Украина завершает уборку урожая, собрав более 63 млн тонн зерновых

Украинские аграрии к 6 декабря собрали 63,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, обмолотив 15,7 млн га или 99% посевных площадей, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность по стране составила 40,2 ц/га против 31,7 ц/га на 6 декабря 2012 года.

На сегодняшний день в Украине продолжается уборка кукурузы, которая убрана на более чем 4,7 млн га, в результате чего намолочено 29,4 млн тонн при урожайности 62,4 ц/га (в 2012 году – 46,7 ц/га).

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Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн - на ячмень Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне более 29 млн тонн.

Урожай зерновых в 2013 году оценивается Минагропродом в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда страна собрала 56,7 млн тонн зерновых.