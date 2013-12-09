«Данон Украина» планирует инвестировать в развитие 15-20 млн евро

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине «Данон Украина» намерен в 2014 году инвестировать в развитие предприятия 15-20 млн евро, сообщил журналистам генеральный директор компании Дарио Маркетти.

«Мы продолжаем инвестировать в Украину 15-20 млн евро каждый год», - сказал он, отвечая на вопрос о запланированных на будущий год инвестициях.

По его словам, эти средства будут направлены на повышение качества продукции, а также обеспечение достаточного количества поставщиков сырья.

Справка УНИАН. Группа компаний Danonе - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов, работающая в Украине с 1998 года. С июня 2010 года, в результате объединения компаний Danonе и Unimilk, в компанию Danonе-Unimilk вошли три завода - «Данон-Днепр» (Херсон), «Галактон» (Киев) и «Кремез» (Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».