Производитель круп Cereal Planet хочет привлечь на Варшавской бирже 1 млн евро

Варшава . Украинский производитель круп - компания Cereal Planet, дебютировавшая сегодня на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи, NewConnect, планирует в следующем году привлечь в ходе дополнительного размещения своих бумаг 1 млн евро.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал сегодня глава правления компании Анатолий Власенко после торжественного дебюта.

Бумаги компании, которой в феврале 2013 года удалось привлечь около 100 тыс. евро за 2% своего капитала, подскочили на сегодняшнем открытии на NewConnect почти на треть - до 15 злотых за штуку (1 eвро = 4,2 злотых).

Однако им не удалось удержаться на таком высоком уровне, и практически сразу они упали до 11 злотых, что ниже цены размещения в 11,75 злотого за бумагу.

К 12.30 по варшавскому времени акции компании торговались с примерно 3% плюсом к цене размещения, а объем торгов составил чуть больше 4 тыс. евро.

"В 2014 году мы планируем привлечь порядка 1 млн евро",- сказал Власенко, не уточнив, какой пакет могут продать акционеры компании.

Исходя из цены размещения инвесторы оценили всю компанию в около 5 млн евро, и для того, чтобы привлечь упомянутую сумму, нужно было бы продать 20% акций.

Глава правления отметил, что Cereal Planet консультировалась по поводу планируемого размещения с потенциальными инвесторами, заверив, что спрос на ее бумаги есть.

"Это согласованная стратегия. Мы проводим те действия, которые позволят нам привлечь этот миллион", - отметил он.

Власенко не уточнил, в каком квартале 2014 года возможно дополнительное размещение.

Дмитрий Бабаев из компании Сorporate Consulting, выступившей одним из консультантов размещения Cereal Planet, добавил, что благодаря дебюту она сможет очень оперативно организовать дополнительную продажу бумаг.

"Мы выберем самый выгодный для нас момент и тогда проведем размещение", - сказал он.

Бабаев добавил, что компания ставит целью выйти на главную площадку Варшавской фондовой биржи в течение ближайших трех лет.

Власенко также сообщил, что привлеченные средства Cereal Planet намерена потратить на реализацию инвестиционной программы стоимостью 7 млн евро, которую намерена профинансировать также за счет собственных средств.

"Задача максимум - это завершить линию по производству хлопьев и линию по производство булгура. Дальше идут зернохранилища, складские помещения, зерносушильное оборудование", - описал он главные цели, добавив, что программа рассчитана на 3-5 лет.

Среди приоритетов глава компании также назвал увеличение доли экспорта в общей выручке до 50% с нынешних примерно 20%, что планируется достичь уже в 2015 году.

Власенко также подтвердил, что компании удастся в этом году получить запланированные в начале года 1 млн евро чистой прибыли при выручке 27,7 млн евро, заметив, что в 2014 году они вырастут "на более чем 10%".

Как сообщал УНИАН, Cereal Planet, которая объявила о планах дебютировать на Варшавской фондовой бирже летом 2012 года, сначала хотела привлечь 2,5 млн евро, но из-за слабого спроса существенно снизила планку своих ожиданий.

В феврале компании удалось продать 260 тыс. своих акций, или 2,25% капитала.

Справка УНИАН. Cereal Planet является зарегистрированным на Кипре холдингом, контролирующим группу компаний «Ранок-Олимп» из Харькова, которые занимаются производством разного рода круп, а также являются дистрибьютором марок других производителей, в частности компаний Kernel («Чумак», «Стожар», «Щедрий дар») и Lutsk Foods («Руна»).

Компания принадлежит 5 частным лицам, которые владеют по 19,6% ее акций: Анатолию Власенко, Игорю Добрушкину, Валентине Стешенко, Александру Власенко, Александру Ставгородскому.

В прошлом году компания сократила чистую прибыль в 9 раз до 0,3 млн евро на фоне роста выручки до 29,5 млн евро с 27,1 млн евро годом ранее.

Cereal Planet стала 13-й компанией из Украины на Варшавской фондовой бирже, вторым украинским эмитентом на NewConnect и первой компанией из Украины, которая дебютировала в Польше в текущем году.