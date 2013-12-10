«Индустриальная молочная компания» сократит инвестиции в 25 раз

Варшава. Крупный украинский производитель сельскохозяйственной продукции «Индустриальная молочная компания» (ИМК) планирует в следующем году сократить инвестиции в свое развитие до около 2 млн долл. с 50 млн долл. в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сообщил гендиректор компании Алекс Лисситса в интервью журналистам в Варшаве во вторник.

«Мы планируем инвестиции на уровне около 16 млн грн, или около 2 млн долл.»,- сказал он.

Лисситса объяснил сокращение планируемых инвестиций желанием компании сконцентрироваться на реструктуризации долгов и повышении эффективности работы компании, заметив, что в следующем году также не планируются значительное увеличение земельного банка и сельскохозяйственной техники.

Он отметил значительное увеличение масштабов компании за последние три года, которое требует оптимизации ряда бизнес-процессов.

Кроме того, Лисситса высказал мнение, что сельскохозяйственные компании в Украине в ближайший год "существенно" подешевеют, что делает более привлекательным их покупку не ранее конца 2014 года.

Гендиректор компании не исключил возможности пересмотра плана по инвестициям весной текущего года, заметив, что решение будет зависеть от того, как будут формироваться цены на сельскохозяйственные культуры, обеспечивающие "ИМК" около 80% выручки.

Лисситса добавил, что инвестиционный план на текущий год будет выполнен в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года "ИМК" сообщал о планах инвестировать в свое развитие в 2013 году до 50 млн долл., большая часть из которых планировалось направить на увеличение земельного банка и зернохранилищ, по сравнению с около 60 млн долл. годом ранее.

За первые девять месяцев текущего года компания увеличила чистую прибыль почти на 70% - до 35 млн долл. на фоне роста выручки на треть - до более 70 млн долл.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году "Индустриальная молочная компания" занимается выращиванием, хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, а также является одним из крупнейших в Украине производителей молока. По последним данным, компания арендовала в Полтавской, Черниговской и Сумской областях 120,7 тыс га земли и владела складскими помещениями мощностью хранения 554 тыс тонн.

Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года компания на последнем закрытии рынка стоила около 130 млн долл., что на 15% больше, чем в первый день торгов.

На конец сентября текущего года компания оценивала все свои активы в 340 млн долл.

По последним данным, 59,08% акций "ИМК" принадлежало Agrovalley Limited, 9,58% - входящему в группу ВТБ Российскому коммерческому банку, 5,1% - польской Amplico PTE. Остальные 26,24% - free float.