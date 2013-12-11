Европарламент разрешил беспошлинный ввоз молдавских вин

Беспошлинный ввоз молдавских вин вводится на территории стран ЕС с января будущего года. Соответствующую директиву подавляющим большинством голосов одобрили депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге, передает ИТАР-ТАСС.

"Сегодняшнее голосование должно послужить сильным сигналом политической поддержки европейского выбора Молдавии. Одобренные меры помогут молдавским производителям вина преодолеть трудности, возникшие из-за введения Россией запрета на ввоз винодельческой продукции", - отметил парламентский докладчик по торговле с Молдавией Юлиу Винклер.

Молдавия 29 ноября на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе парафировала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предполагает возможность создания зоны свободной торговли. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий и формальностей, поэтому ввозить молдавские товары в европейские страны без уплаты пошлины реально было бы возможно не ранее 2015 года. Принятая директива о введении торговых преференций для Молдавии предполагает "отмену всех тарифов для промышленной продукции и облегчение доступа на рынок ЕС ее сельскохозяйственных товаров".

Как сообщал УНИАН,либерализация позиции ЕС в отношении молдавской винодельческой продукции происходит на фоне ужесточения позиции России по отношению к алкогольной продукции из Молдавии. Ввоз молдавских вин в РФ был запрещен Роспотребнадзором из-за претензий к качеству продукции с 11 сентября. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который сослался на данные Национального центра испытаний и качества алкогольной продукции Молдавии, до запрета на поставки в РФ было отправлено 33 тысячи литров вина и 15 партий коньяка общим объемом до 200 тысяч литров. При этом Онищенко признал, что реальные объемы молдавского винного экспорта в Россию были гораздо больше.

Россия уже приостанавливала импорт молдавских вин в 2006 году. После возобновления поставок в конце 2007 года вина из Молдавии заняли до десяти процентов российского рынка, а в начале 2000-х их доля достигала 60 процентов.