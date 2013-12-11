В Украине выросло производство мяса

Объем производства мяса в Украине в январе-ноябре 2013 года составил 2,94 млн тонн (в живом весе), что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство молока за указанный период выросло на 0,9% - до 10,78 млн тонн. Производство яиц в стране за 11 месяцев текущего года составило 18,110 млрд штук, что на 2,4% больше, чем в январе-ноябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% - до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока - на 22,7%, до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.