Рост валового производства сельхозпродукции за 11 месяцев составил 11,7%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2013 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11,7%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства за 11 месяцев т.г. на сельхозпредприятиях составил 18,4%, в домохозяйствах - 5,2%.

В частности, в ноябре валовое производство сельхозпродукции выросло на 42,2% по сравнению с ноябрем 2012 года и на 31,9% по сравнению с октябрем текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост валового производства продукции АПК по итогу 2013 года на уровне 8,2-9,3%.