«Нежинский жиркомбинат» будет поставлять подсолнечное масло на рынок КНР

«Нежинский жиркомбинат» договорился с китайской коммерческой компанией о поставках подсолнечного масла на рынок Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Нежинский жиркомбинат» подписал долгосрочное соглашение с китайской коммерческой структурой, которая занимается импортом сельхозпродукции о поставках подсолнечного масла в Китай», - сказал Присяжнюк.

Он не уточнил, какой объем продукции китайская компания будет покупать у комбината, ссылаясь на то, что это коммерческая тайна.

Вместе с тем министр отметил, что подобное соглашение позволит «Нежинскому жиркомбинату» иметь постоянный рынок сбыта и провести модернизацию.

«Это даст возможность иметь стабильный рынок и там (в соглашении - УНИАН) есть условие предоплаты, что даст возможность комбинату провести переоборудование», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) планирует поставить в Китай до 350 тыс. тонн подсолнечного масла и до 5 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт подсолнечного масла из Украины в 2012/2013 МГ на уровне прошлого МГ - 3,3 млн тонн.

Справка УНИАН. «Нежинский жиркомбинат» перерабатывает широкий ассортимент семян масличных культур, в частности, подсолнечник, рапс, лён, сою. Годовая мощность комбината по переработке семян составляет приблизительно 35 тыс. тонн. Предприятие производит подсолнечное, рапсовое, льняное, соевое масло, а также олифу и жмых.