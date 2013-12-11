Присяжнюк: подписание соглашения с Китаем о 3 млрд долл. кредита на финальной стадии

Переговоры о предоставлении Китаем 3 млрд долл. на восстановление системы орошения на юге Украины находятся на завершающем этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

“Мы сейчас завершаем подписание соглашение (с Китаем — УНИАН) по финансированию орошения”, - сказал Присяжнюк.

При этом он добавил, что указанные договоренности не были подписаны во время визита президента Украины Виктора Януковича в Китай 3-6 декабря, так как представителей китайской компании не было в стране.

“Почему не подписали? Потому что руководство корпорации, которое должно было подписать, было в Африке”, - сказал Присяжнюк.

Кроме того, министр сообщил, что Украина продолжает налаживать с Китаем торговые отношения в аграрной сфере. В частности, по словам Присяжнюка, сегодня в Украине работают представители китайской ветеринарной службы, которые совместно с украинскими коллегами приступили к сертификации мясной продукции, производимой в Украине, что в дальнейшем позволит экспортировать ее на рынок Китая.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Присяжнюк сообщил, что Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на 3 млрд долл. под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны. Ставка по кредиту составит 6,5% годовых, включая все расходы. Срок погашения кредита – 10 лет. Выплата должна начаться через пять лет после выдачи займа. По словам министра, привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Арбузов уверяет, что Китай даст Украине 15 млрд долл. на ипотечное кредитование