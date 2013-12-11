Британской VAPG Internаtional разрешили купить «Винницкую аграрно-промышленную группу»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил британской компании VAPG Internаtional Ltd приобрести украинского производителя сельхозкультур «Винницкую аграрно-промышленную группу», говорится в сообщении комитета.

«Предоставлено разрешение VAPG Internаtional Ltd (г. Лондон, Великобритания) на приобретение доли в уставном капитале «Винницкой аграрно-промышленной группы» (г. Немиров, Винницкая обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия», - сказано в решении комитета.

Справка УНИАН. «Винницкая аграрно-промышленная группа» является одним из крупнейших в регионе производителем зерновых и технических культур, работающим на территории 13 районов Винницкой и 1 района Хмельницкой области.

В структуре холдинга «Винницкая аграрно-промышленная группа» 3 элеватора в Немирове, Турбове и Гниване, действующей мощностью более 150 тыс. тонн хранения. В 2013 году начато строительство четвертого элеватора в Виннице емкостью хранения 100 тыс. тонн.