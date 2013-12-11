Россельхознадзор ограничил поставки продукции Ивано-Франковского мясокомбината

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ограничила ввоз на территорию Российской Федерации говядины производства Ивано-Франковского мясокомбината.

Согласно сообщению ведомства, ограничение введено в связи с обнаружением в замороженной говядине комбината превышения допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 14 ноября 2013 года ввел режим усиленного лабораторного контроля для Ивано-Фраковского мясокомбината в связи с выявлением вредных веществ в продукции предприятия.

Справка УНИАН. Ивано-Франковский мясокомбинат основан в 1994 году. Компания занимается производством мяса и субпродуктов, а также их реализацией. Более 97% акций предприятия принадлежат «Корсар ЛТД».