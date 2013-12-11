Аграрный фонд законтрактовал по форварду 200 тыс. тонн урожая 2014 года

Аграрный фонд в рамках проведения форвардных закупок урожая 2014 года уже закупил 200 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба фонда.

Наибольшие объемы зерна Аграрному фонду предлагают закупить аграрии Луганской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по состоянию на 11 декабря фонд выплатил сельхозпроизводителям 157,2 млн грн авансовых платежей по заключенным договорам.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.

В 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.