«Кернел» не будет выплачивать дивиденды за 2013 финансовый год

Крупнейший производитель масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Кернел» решил отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2013 финансового года (ФГ, июль 2012 – июнь 2013), говорится в биржевом сообщении компании.

Соответствующее решение собрание акционеров холдинга приняло по рекомендации совета директоров компании.

Чистую неконсолидированную прибыль за 2013 ФГ в размере 85,7 млн долл. акционеры решили перенести на последующие периоды.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года совет директоров «Кернела» принял решение о выплате дивидендов с начала 2014 ФГ в размере 0,25 долл. за акцию.

«Кернел» в 2013 ФГ получил 111,3 млн долл. чистой прибыли, что на 46,2% меньше, чем в предыдущем ФГ. При этом выручка холдинга за указанный период выросла почти на 35% - до 2,796 млрд долл.

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Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Продукции компании на украинском рынке представлена торговыми марками «Стожар», «Щедрый дар», «Чумак Золота».